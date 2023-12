F1 : Red Bull lâche déjà un avertissement pour 2024

Jean de Teyssière

Red Bull a marché sur le championnat du monde de Formule 1 2023, avec quasiment toutes les courses de gagnées (seul le Grand Prix de Singapour a été remporté par une autre écurie, Ferrari). Mais l'écurie autrichienne n'a pas réussi à décrocher tous les records, notamment celui de l'arrêt le plus rapide au stand, qui est la propriété de McLaren avec 1,80 seconde. Le record, qui appartenait à Red Bull depuis 2019 avec un arrêt de 1,82 seconde ne leur appartient donc plus, mais l'écurie l'annonce : elle veut le récupérer.

Red Bull peut encore battre des records. Pourtant, l'année 2023 a été très réussie pour l'écurie autrichienne avec un deuxième titre de champion du monde des constructeurs consécutifs, marqué par les 21 victoires sur 22 Grands Prix. Mais Red Bull reste encore mort de faim et espère battre un record détenu par McLaren depuis cette saison, et qui lui appartenait depuis 2019.

«J’ai félicité McLaren pour le travail incroyable accompli pour établir ce record»

Dans des propos rapportés par n extgen-auto.com , Jonathan Wheatley, le directeur sportif de Red Bull explique en plaisantant que « après quelques semaines de thérapie, je peux désormais parler de cet arrêt au stand de McLaren. Plus sérieusement, j’ai félicité McLaren pour le travail incroyable accompli pour établir ce record. Red Bull prévoit de s’en tenir à sa stratégie d’arrêt au stand, très efficaces et toujours très rapides. Tout s’enchaînerait de mieux en mieux et que nous allons chercher à reprendre cette couronne en particulier. »

«Je mentirais si je disais que ce n’est pas un objectif de les battre»