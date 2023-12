F1 : Ferrari va trancher pour l’avenir de Leclerc

Benjamin Labrousse

Après une saison en demi-teinte, Ferrari espère pouvoir rebondir en 2024. Avec quels pilotes ? Car si Charles Leclerc et Carlos Sainz ont été confirmés pour la saison prochaine, les contrats des deux membres de la Scuderia expirent tous deux en fin de saison prochaine. Directeur d’écurie, Frédéric Vasseur a affirmé qu’une décision allait être prise prochainement concernant le renouvellement, ou non, de ses pilotes.

La saison 2023 de Ferrari ne restera pas dans les annales. Si Carlos Sainz a réussi à obtenir une victoire à Singapour, la Scuderia aura terminé bien loin de ses objectifs initiaux. Toutefois, tout n’est pas à jeter du côté de Maranello, et la prolongation du duo Charles Leclerc-Carlos Sainz pourrait être l’un des prochains objectifs de Ferrari. Le Monégasque et l’Espagnol voient tous deux leurs contrats expirer en 2024, bien que récemment, la Gazzetta Dello Sport révélait que Charles Leclerc aurait prolongé son contrat jusqu’en 2029 ! Présent face à la presse au QG de l’écurie italienne, le directeur de Ferrari Frédéric Vasseur a justement évoqué ces prolongations de Sainz et Leclerc.

«Nous prendrons la décision bientôt»

« J'avais dit il y a un an, que j'essaierai de prendre une décision avant la fin de l'année. Mais je dois admettre que la dernière partie de la saison a été un chaos pour tout le monde (...), elle a été très éprouvante » , a déclaré Vasseur dans des propos relayés par Eurosport . « Nous avons eu des réunions et nous avons commencé la discussion, mais nous sommes en retard par rapport au plan initial. Et ce n'est pas du tout un problème (...) nous prendrons la décision bientôt » , a poursuivi le Français.

«Être champion du monde avec Ferrari»