F1 : Verstappen raconte sa plus grande peur avec Red Bull

Jean de Teyssière

Max Verstappen a marqué l'histoire de la Formule 1 cette saison. Le Néerlandais a remporté son troisième titre de champion du monde consécutifs et a surtout gagné 19 courses sur les 22 disputées. Un record. Le pilote Red Bull traverse cette saison en toute tranquillité, même s'il l'a avoué qu'il avait eu énormément de pression lors du Grand Prix des Pays-Bas.

Max Verstappen a régulièrement fait preuve de sang-froid et de tranquillité sur les pistes de Formule 1. Le pilote néerlandais a remporté son troisième titre de champion du monde d'affilée, ne laissant que peu de place au suspens. Mais le pilote Red Bull a fait une déclaration étonnante.

«Je sais aussi que si je sors de la piste je perds beaucoup de points»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Max Verstappen est revenu sur le Grand Prix qu'il a le plus appréhendé cette saison : « Cela a beaucoup à voir avec les conditions de piste. Par exemple, lors de la course de Zandvoort, en pilotant avec des pneus slicks sous la pluie. J’aime normalement conduire sur le mouillé, mais je sais aussi que je suis en tête du championnat et que si je sors de la piste et que je me retrouve bloqué, je perds beaucoup de points. »

F1 : Leclerc veut réaliser son «rêve», Verstappen est prévenu https://t.co/I4RnvGSeS7 pic.twitter.com/EyxYOUzA2F — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

«Je me suis senti un peu sous pression»