F1 : Zidane chez Alpine, Gasly et Ocon hallucinent

Qui aurait cru que Zinedine Zidane allait s’investir dans le monde de la Formule 1 ? Voilà aujourd’hui la légende du football français occupe le rôle d’ambassadeur de l’écurie tricolore. Une chance bien évidemment pour Esteban Ocon et Pierre Gasly, qui peuvent échanger avec Zizou. Les deux pilotes Alpine se sont d’ailleurs enflammés sur la possibilité de pouvoir côtoyer désormais le champion du monde.

En février dernier, Alpine faisait une annonce qui en avait surpris plus d’un. En effet, l’écurie française de Formule 1 avait annoncé Zinedine Zidane comme son ambassadeur. « Alpine et Zinedine Zidane joignent leurs forces pour continuer à développer l’égalité des chances dans l’industrie et le sport automobile, la diversité étant l’un des piliers de la performance. Alpine souhaite, grâce au partage d’expérience de Zinedine et à son aura, inspirer la jeune génération de talents pour porter le message que chacune et chacun, quel que soit son genre, son origine ou son milieu, a les moyens de s’épanouir professionnellement et d’accéder au rang de champion », expliquait notamment le communiqué d’Alpine.

« La première fois, ça a été bien meilleur que tout ce que je pensais »

En s’associant à Alpine, Zinedine Zidane échange désormais régulièrement avec Pierre Gasly et Esteban Ocon. Les trois hommes ont d’ailleurs été réunis par Brut pour évoquer cette association. Gasly est alors revenu sur sa rencontre avec Zizou, confiant : « Comment on s’est rencontré ? La première fois, ça a été bien meilleur que tout ce que je pensais. Je pensais qu’on allait se voir juste 2-3 minutes au lancement de la voiture en début d’année. Au final, on a passé 2 heures à parler dans les loges, de parler de ton expérience, de ta carrière. C’était vraiment un moment incroyable qui restera avec moi pendant longtemps ».



De son côté, Esteban Ocon a lui expliqué sur Zidane : « Moi, Zinedine est venu avec sa famille à l’époque au Grand Prix de Monaco voir l’équipe. C’est juste une idole que j’ai finir par rencontrer, c’est juste dingue de se dire que c’était quelqu’un que je regardais quand j’étais tout jeune et de pouvoir échanger avec lui, ce sont des moments privilégiés. C’est top qu’il soit avec nous dans cette équipe ».

