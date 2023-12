F1 : Gasly annonce une date pour être champion du monde

Thibault Morlain

Pour sa première saison chez Alpine, Pierre Gasly a terminé à la 11ème place au championnat du monde. Le Français était bien loin de Max Verstappen, premier en 2023. Pour espérer être sacré, il va falloir faire beaucoup plus et encore mieux pour Gasly, qui rêve néanmoins encore de devenir champion du monde. Le pilote Alpine est d'ailleurs lucide sur le moment où il pourrait avoir ses chances.

Cela fait maintenant 3 années consécutives que Max Vestappen est sacré champion du monde de Formule 1. Au volant de sa Red Bull, le Néerlandais écrase tout la concurrence. Et pour ce qui est de trouver un champion du monde français en F1, il faut remonter de 30 années maintenant. En effet, c'est Alain Prost, en 1993, qui est le dernier tricolore, à avoir été sacré. Qui lui pourrait lui succéder ? Actuellement au volant d'une Alpine, Pierre Gasly rêve d'imiter Prost, mais il sait à quel point cela sera difficile...

« Je peux encore devenir champion du monde avec Alpine »

Dans un entretien accordé au Parisien , Pierre Gasly a été interrogé sur ses chances de devenir champion du monde de Formule 1. Le pilote Alpine reconnait que dans l'immédiat, cela ne sera pas possible face à Max Verstappen et Red Bull : « Je pense pouvoir être un jour champion du monde chez Alpine ? Ce n’est pas la voiture actuelle qui va m’emmener sur le toit de la F1. Mais je peux encore devenir champion du monde avec Alpine. C’est une cible à moyen terme. Objectivement, ça sera compliqué en 2024 et même en 2025 tellement Red Bull est en avance. Combler un tel écart, ce n’est pas impossible. Mais, il ne faut pas se mentir ».

« La grosse opportunité pour nous, c’est 2026 »