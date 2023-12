F1 : Contrat XXL pour Leclerc, c'est validé chez Mercedes et Red Bull

Thibault Morlain

Au volant d'une Ferrari depuis 2019 désormais, Charles Leclerc pourrait ne pas quitter la Scuderia de sitôt. Alors que le contrat actuel du Monégasque court jusqu'en 2024, il a dernièrement été question d'une prolongation. Et Ferrari pourrait sortir les gros moyens afin de conserver Leclerc sur le long terme. De quoi faire réagir chez Mercedes et Red Bull.

Entre Charles Leclerc et Ferrari, l'histoire d'amour pourrait continuer encore un petit moment. Malgré les difficultés rencontrées par le Monégasque ces dernières saisons, lui qui vient de terminer cette saison 2023 5ème au classement du championnat du monde bien loin de Max Verstappen, l'écurie italienne est prête à sortir les grands moyens pour le conserver sur le long terme. Ainsi, selon les derniers échos, Ferrari pourrait offrir un nouveau contrat à Leclerc. Il serait question d'un bail allant jusqu'en 2029 pour le coéquipier de Carlos Sainz Jr avec à la clé un salaire total de 250M€. Le pilote de 26 ans pourrait alors toucher le jackpot si cela venait à s'officialiser dans les semaines ou mois à venir.

« C'est un gars formidable »

En attendant que cela se conclut ou non, ce nouveau contrat de Charles Leclerc fait beaucoup réagir dans le monde la Formule 1. Patron de l'écurie Mercedes, Toto Wolff a notamment été interrogé sur l'avenir du pilote Ferrari. Dans des propos rapportés par NextGen Auto , il a alors lâché : « Je ne sais rien du contrat mais c’est un gars formidable. Pourquoi Ferrari ne le signerait-il pas ? ».

« Ils seraient idiots de ne pas le faire »