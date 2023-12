Arnaud De Kanel

Le premier titre de champion du monde de Lewis Hamilton obtenu en 2008 fait débat. Le Britannique avait devancé Felipe Massa d'un petit point à l'issue de la saison, remportant notamment des points cruciaux lors du GP de Singapour où Renault avait volontairement truqué la course. Massa estime donc que ce GP aurait du être annulé et que le titre devrait lui revenir. Jean Todt est d'accord avec lui.

La saison de F1 2008 continue de faire couler beaucoup d'encre. Comme Felipe Massa, Jean Todt estime que le GP de Singapour, qui a joué un rôle important au moment de faire les comptes en fin de saison, a été truqué avec l'accident volontaire de Nelson Piquet Jr pour permettre à Fernando Alonso de l'emporter. Le Français réclame son annulation et de fait, que le titre revienne dans les mains de Massa.

«Il ne fait aucun doute que le Grand Prix de Singapour a été truqué»

« Je n’entrerai pas dans la polémique. Mais peut-être aurions-nous pu être plus durs lorsque cette histoire a été connue. Il ne fait aucun doute que le Grand Prix de Singapour a été truqué et aurait dû être annulé », a lâché Jean Todt pour La Stampa . Tout cela est de l'histoire ancienne pour le Français qui n'a jamais éprouvé le moindre sentiment de nostalgie depuis qu'il a quitté la F1.

Todt ne regrette pas d'avoir quitté la F1