F1 : Un pilote prévient déjà Max Verstappen

Vice-champion du monde cette saison, Sergio Pérez n'a toutefois pas réussi à concurrencer durablement Max Verstappen qui a inscrit deux fois plus de points au total. Néanmoins, le Mexicain n'est pas résigné pour autant et compte bien repartir au combat en 2024 afin de réussir à dominer son coéquipier, pour la première fois depuis son arrivée chez Red Bull.

Cette saison, Max Verstappen n'a rien laissé à la concurrence, pas même à son coéquipier. Si Sergio Pérez a fait illusion en début de saison avec deux victoires lors des quatre premières courses de la saison, il a rapidement compris qu'il ne tiendrait pas la distance sur le long terme. A l'arrivée, le Néerlandais obtient un troisième titre de champion du monde de rang avec 19 victoires sur la saison, et le double de points de son coéquipier. Mais le Mexicain n'est pas résigné pour autant.

«J’ai déjà terminé deuxième et mon principal objectif est de faire mieux»

« J’ai déjà terminé deuxième et mon principal objectif est de faire mieux, bien que je sois conscient du défi que cela représente. Je dois vraiment profiter de cet hiver pour démarrer la saison en beauté et être capable de maintenir le niveau tout au long du championnat. J’ai fait beaucoup de progrès avec mon ingénieur pour comprendre comment maximiser les performances de la voiture. Je dois apprendre à mieux exploiter son potentiel sur tous les circuits », assure Sergio Pérez dans des propos rapportés par F1i , avant de poursuivre.

«J’ai la meilleure référence du plateau»