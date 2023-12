F1 : Polémique chez Mercedes, le boss intervient

Jean de Teyssière

Récemment, Toto Wolff et sa compagne, Susie, ont fait l'objet d'une enquête de la FIA pour des soupçons de conflit d'intérêt. Une enquête classée sans suite mais que le couple n'a toujours pas digéré. Le directeur de Mercedes se réserve même le droit d'aller plus loin en attaquant la FIA pour diffamation.

Tout est parti de la diffusion d'une dénonciation anonyme dans laquelle le couple Toto et Susie Wolff était soupçonné d'avoir échangé des informations confidentielles. Une situation qui avait conduit la FIA à ouvrir une enquêté classée sans suite deux jours plus tard.

«Nous sommes suffisamment professionnels pour séparer clairement nos domaines»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Toto Wolff raconte comment il a vécu cette accusation : « J’étais en réunion technique lorsque Bradley Lord, notre responsable de la communication, m’a envoyé le rapport de la FIA. Je suis ensuite allé directement chercher plus de détails et d’informations générales. Mais cela n’existait pas parce que nous, en tant qu’équipe, n’avons même pas été contactés par la FIA ! Susie et moi, nous venons tous les deux du sport automobile et avons de l’essence dans le sang. Bien sûr, c’est aussi un problème à la maison. Mais nous sommes suffisamment professionnels pour séparer clairement nos domaines. Je ne vois même pas où nos travaux se chevauchent (une équipe de F1 pour Toto, la F1 Academy pour le compte de la FOM pour Susie). D’autant plus que nous avons trois enfants âgés de 6, 19 et 22 ans. Vous pouvez imaginer qu’ils créent à eux seuls leurs propres sujets de discussion à la maison. »

«Il s’agit d’une attaque personnelle qui a franchi la ligne rouge»