F1 : Ferrari annonce du lourd, Verstappen peut s’inquiéter

La saison 2023 de Formule 1 a accouché sur une énorme domination de la part de Red Bull. Sur les vingt-deux courses disputées, l'écurie autrichienne en a remporté vingt-et-un. Seul Carlos Sainz et Ferrari sont parvenus, à Singapour, à empêcher Red Bull de réaliser une saison parfaite. Une victoire qui rend optimiste le pilote espagnol, qui croit en une belle saison de son écurie l'année prochaine.

Max Verstappen et Red Bull n'ont fait qu'une bouchée des championnats du monde de Formule 1 2023. Une saison historique, qui restera dans les annales, puisque seul Ferrari a réussi à gagner un Grand Prix cette saison, tous les autres ayant été remportés par Red Bull.

«Le fait que nous ayons gagné un Grand Prix est un énorme accomplissement»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com, Carlos Sainz est revenu sur sa victoire à Singapour : « Cela doit avoir un effet sur la saison parce que ce n’est pas comme si nous avions beaucoup de chances de gagner une course cette année. Le fait que nous l’ayons fait et que nous n’ayons pas gaspillé une seule opportunité et que nous ayons maximisé les EL1, EL2, EL3, les qualifications, Q1, Q2, Q3 et la course a été, je pense, un énorme accomplissement. »

«Nous sommes capables de faire des choses si nous disposons d’une bonne voiture»