F1 : Leclerc, Verstappen... Alpine rate un énorme crack

Comme chaque, la Cérémonie de Remise des Prix de la FIA a permis d'officialiser le troisième sacre de suite de Max Verstappen, ainsi que celui de Red Bull, champion du monde des constructeurs. Mais une autre récompense a été remise à Oscar Piastri. Le pilote McLaren a été désigné Rookie de l'année. Un trophée qu'il obtient pour la seconde fois, comme un certain Charles Leclerc, ce qui devrait entretenir les regrets d'Alpine avec le jeune pilote australien.

La Cérémonie de Remise des Prix de la FIA a bien évidemment été marquée par le remise du Trophée de Champion du monde à Max Verstappen qui enchaîne donc un troisième sacre consécutif. Red Bull a également été récompensée du titre constructeurs. Les classements 2023 sont donc entérinés, mais d'autres trophées ont été remis, à l'image de celui de Rookie de l'année qui récompense un pilote qui a terminé sa première saison dans un championnat labélisé FIA. Et pour la seconde fois de sa carrière, c'est Oscar Piastri qui a été récompensé.

Piastri rookie de l'année pour la seconde fois, comme Leclerc

Déjà récompensé en 2021 pour son titre remporté lors de sa première saison en F2, le pilote australien est donc cette fois-ci récompensé pour sa brillante première année en F1. Malgré des débuts compliqués, Oscar Piastri a profité de la remontée spectaculaire de McLaren pour signer quelques performances mémorables à l'image de sa victoire lors de la course sprint au Qatar suivi d'un podium le dimanche. Avant cela, il avait déjà terminé troisième à Suzuka, un circuit mythique. C'est donc tout naturellement que l'Australien est désigné rookie de l'année. Il égale ainsi Charles Leclerc, qui a avait lui aussi remporté deux fois ce trophée en 2017 pour sa saison de Formule 2, puis l'année suivante pour ses débuts en Formule 1. A noter que Max Verstappen (2015), Alexander Albon (2019) et Yuki Tsunoda ont également remporté cette distinction (2020).

Alpine va avoir des regrets...

Oscar Piastri confirme donc tous les espoirs placés en lui. Champion dans trois catégoriques différentes, trois années de suite (Formula Renault Eurocup en 2019, Formule 3 en 2020 puis Formule 2 en 2021), l'Australien est présenté comme l'un des plus grands talents du moment. Mais c'est bien Alpine qui aurait du en profiter. Cependant, après avoir attendu trop longtemps avant de lui donner sa chance, Piastri a choisi de quitter l'écurie française alors qu'il faisait partie de l'académie Alpine. En 2022, après l'annonce soudaine du départ de Fernando Alonso, l'équipe tricolore annonce rapidement la nomination d'Oscar Piastri pour le remplacer. Une choix qui semble parfaitement logique. Mais l'Australien dément alors avoir signé pour une place de titulaire chez Alpine. Et pour cause, dans le même temps, Piastri avait accepté un contrat chez McLaren. Après un long quiproquo, c'est bien l'écurie britannique qui a obtenu gain de cause et aligne un duo redoutable pour l'avenir puisque c'est Lando Norris qui accompagne Oscar Piastri. Alpine, qui a décidé de miser sur un duo 100% français pour compenser cet échec en attirant Pierre Gasly aux côtés d'Esteban Ocon, doit probablement nourrir quelques regrets.