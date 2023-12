F1 : «Incroyable», Hamilton se lâche sur Red Bull et Verstappen

Pierrick Levallet

Une fois de plus, Max Verstappen a dominé cette saison de F1. Avec 19 victoires à son compteur, le pilote de Red Bull a été sacré champion du monde pour la troisième fois de sa carrière. Lewis Hamilton s'est d'ailleurs incliné devant la supériorité du Néerlandais et de l'écurie autrichienne. Le Britannique ne désespère cependant pas pour l'année 2024 avec Mercedes.

Cette année, Max Verstappen a semblé imbattable. Le pilote de Red Bull a raflé 19 Grands Prix et a été sacré champion du monde pour la troisième fois de sa carrière. Hormis Sergio Pérez, seul Carlos Sainz Jr a réussi à lui arracher une victoire (à Singapour le 17 septembre dernier). Même Lewis Hamilton, qui n'était pas vraiment bien armé, n’aura pas réussi à l’inquiéter cette saison. Le pilote de Mercedes n’a d’ailleurs pas manqué de tirer son chapeau à Max Verstappen et à Red Bull.

«Max n’a commis aucune erreur»

« Félicitations à Red Bull, Max [Verstappen] et Sergio [Perez]. Ils ont fait un travail incroyable cette année. Max n’a commis aucune erreur, l’équipe a placé la barre plus haut et nous avons beaucoup de travail à faire pour réduire l’écart. Je suis pleinement confiant que nous y arriverons » a confié le pilote de Mercedes lors de la cérémonie de remise des prix de la FIA ce vendredi soir, dans des propos rapportés par F1Only.fr .

Hamilton veut prendre sa revanche sur Verstappen dès 2024

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton court toujours après sa huitième couronne qui lui permettrait de surclasser Michael Schumacher. Pour la remporter, le Britannique est conscient que Mercedes va devoir faire de nombreux efforts pour rattraper Red Bull. Le pilote de 38 ans entend malgré tout venir concurrencer Max Verstappen dès la saison prochaine. Reste maintenant à voir si l’écurie allemande lui fournir les armes nécessaires pour se battre pour des victoires en 2024.