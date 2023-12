F1 : Mercedes annonce du lourd pour Red Bull et Verstappen

Pierrick Levallet

Presque imbattable cette année, Max Verstappen a dominé la F1 d'une main de maître en 2023. Personne ne semblait être en mesure de l'arrêter. Et si Red Bull poursuit sur sa lancée, le pilote de 26 ans devrait encore être très difficile à battre en 2024. C'est en tout cas ce que pense Toto Wolff du côté de chez Mercedes.

Comme en 2021 et en 2022, Max Verstappen a été sacré champion du monde en 2023. Mais cette saison, le Néerlandais a démontré une nette domination. Très nettement au-dessus du lot, le pilote de Red Bull semblait imbattable. Seuls Carlos Sainz Jr et Sergio Pérez ont réussi à lui prendre des victoires. Vainqueur de 19 Grands Prix cette année, Max Verstappen marchait sur l’eau. Et Mercedes pense qu’il devrait à nouveau être très difficile à battre en 2024.

F1 : Ferrari et Mercedes se lâchent sur Verstappen https://t.co/fAad2bE6Ux pic.twitter.com/kqHc26GtF7 — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

«Ils étaient dans leur propre galaxie»

« Tous les GP gagnés par Verstappen ? Dieu merci, j’avais tort... mais pas de beaucoup. Au moins, ils n’ont pas gagné à Singapour. Mais en fin de compte, les autres duos F1 - pilotes ne pouvaient même pas s’en approcher, encore moins espérer des victoires. Ils étaient dans leur propre galaxie. Et tous les arguments logiques suggèrent qu’ils seront à nouveau très forts en 2024 » a confié Toto Wolff dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Verstappen en route vers le quadruplé en 2024 ?

Reste maintenant à voir si la prédiction du patron de Mercedes se révélera vraie. Pour le moment, Red Bull est l’écurie dominante. Et si elle poursuit sur sa lancée, Max Verstappen pourrait bien filer vers un quadruplé qui lui permettrait de se rapprocher de certaines des plus grandes légendes de la F1. Le Néerlandais suivrait notamment les traces de Lewis Hamilton, Michael Schumacher ou encore Juan Manuel Fangio. Reste maintenant à voir si une autre écurie et un autre pilote ne viendront pas gâcher ses plans en 2024.