F1 : Hamilton et Schumacher bientôt éclipsés par Verstappen ?

Sacré champion du monde pour la troisième fois de sa carrière en 2023, Max Verstappen domine la F1 d'une main de maître. Et s'il poursuit sur sa lancée, le pilote de Red Bull pourrait bien entrer un peu plus dans l'histoire de la discipline. Ayant déjà fait tomber de nombreux records, le Néerlandais pourrait éclipser Lewis Hamilton et Michael Schumacher d'ici quelques années.

Depuis son premier sacre en 2021 après une rivalité intense avec Lewis Hamilton, Max Verstappen règne en maître sur la F1. Champion du monde en 2022, le Néerlandais a remporté un troisième titre consécutif en 2023. N’ayant pas vraiment eu de concurrence, le pilote de Red Bull a raflé 19 victoires pour pouvoir être une nouvelle fois champion. Et s’il poursuit sur sa lancée, il pourrait bien faire tomber d’autres records très prochainement.

Verstappen fond sur Hamilton et Vettel en 2024

Déjà triple champion du monde, Max Verstappen pourrait égaler Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et Juan Manuel Fangio dès la saison prochaine. Le Britannique (2017-2020), l’Allemand (2010-2013) et l’Argentin (1954-1957) n’ont jamais su faire mieux que quatre titres de champion du monde consécutifs. Max Verstappen pourrait donc rejoindre ces trois légendes en cas de nouveau sacre en 2024. Et en 2025, il pourrait bien se hisser au même rang que Michael Schumacher. L’ancien de chez Ferrari est le recordman du nombre de titres consécutifs, avec cinq entre 2000 et 2004.

Michael Schumacher bientôt détrôné ?

Autrement dit, Max Verstappen pourrait bien entrer un peu plus dans l’histoire de la F1 d’ici deux ans. Mais ce n’est pas tout. S’il poursuit sur sa lancée, le pilote de Red Bull pourrait assez rapidement viser le record du nombre de sacres mondiaux, détenu par Michael Schumacher et Lewis Hamilton. Les deux pilotes ont remporté sept titres de champion du monde. Max Verstappen pourrait les rejoindre, voire les détrôner s’il continue de dominer la F1 comme il le fait depuis 2022. À suivre...