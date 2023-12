F1 : «Inacceptable», Hamilton pousse un coup de gueule !

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours, Toto Wolff et sa femme font l'objet d'accusations. Le couple du patron de Mercedes a été mis en cause dans le cadre d'une enquête pour un éventuel conflit d'intérêt. La FIA a néanmoins nié tout soupçon à leur encontre. Cette polémique n'a d'ailleurs pas plu à Lewis Hamilton, qui n'a pas manqué de pousser un coup de gueule.

«C’est tout simplement inacceptable»

« Cela a été une semaine difficile, je pense, une semaine décevante, vraiment, de voir l’instance dirigeante de notre sport chercher à remettre en question l’intégrité de l’une des dirigeantes les plus incroyables que nous ayons jamais eues dans notre sport, Susie Wolff, sans remise en question, sans aucune preuve. Ensuite, juste classer l’affaire et dire ‘désolé’ à la fin, c’est tout simplement inacceptable. Nous avons beaucoup de gens formidables dans le sport qui font un travail incroyable, il y a une lutte constante pour vraiment améliorer la diversité et l’inclusion, mais il semble qu’il y ait certaines personnes au sein de la direction de la FIA qui, à chaque fois que nous faisons un pas en avant, essaient de nous faire reculer et cela doit changer » a pesté le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

