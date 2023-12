F1 : Un crack français a tranché pour son avenir !

La rédaction

Du haut de ses 20 ans seulement, Théo Pourchaire est déjà promis à un bel avenir. Vice-champion du monde de Formule 2 derrière Felipe Drugovitch en 2022, le Français a cette fois-ci réussi à décrocher le fameux le titre cette saison. Si un futur en Formule 1 est envisageable pour le Français, celui-ci doit néanmoins prendre son mal en patience. Membre de la Sauber Academy, Pourchaire est en effet barré par Valtteri Bottas et Zhou Guanyu chez Alfa Romeo Sauber, où il officie comme pilote de réserve.

Théo Pourchaire s'engage en Super Formula japonaise avec Toyota

En attendant son tour, le Français a pris une grande décision. Théo Pourchaire courra pour Toyota en Super Formula japonaise en 2024, a annoncé mardi le constructeur nippon. Le Tricolore roulera donc sous les couleurs de Toyota Gazoo Racing dans un championnat réputé pour se situer entre la F2 et la F1 en terme de niveau. Il arborera le numéro 19 dans l'équipe Itochu Enex Team Impul avec qui il a récemment effectué des essais.

Objectif : se faire remarquer

Bien attendu, Théo Pourchaire ne compte pas faire de vieux os en Super Formula japonaise. Pour sûr, le pilote de 20 ans aura pour objectif de se faire remarquer en attendant une potentielle place en Formule 1 en 2025, comme l'avait notamment fait son compatriote Pierre Gasly en 2017. Le championnat dure sept semaines avec un total de neuf courses. Celui-ci démarrera à Suzuka les 8 et 10 mars et se terminera les 22 et 24 novembre, toujours à Suzuka.