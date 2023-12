F1 : Verstappen lâche une grande annonce sur son avenir

Pierrick Levallet

Sacré champion du monde pour la troisième fois de sa carrière en 2023, Max Verstappen semble imbattable en F1. Le pilote de Red Bull domine la discipline et semble bien parti pour poursuivre sur sa lancée. Le Néerlandais ne se voit néanmoins pas durer aussi longtemps que Lewis Hamilton, et entreprend de construire un grand projet à l'avenir.

À 26 ans, Max Verstappen est déjà triple champion du monde de F1. Le Néerlandais semble d’ailleurs bien parti pour rafler une quatrième couronne, Red Bull étant l’écurie dominante. Mais alors qu’il semble être le meilleur sur la grille actuellement, Max Verstappen ne se voit pas vraiment avoir une longévité similaire à Lewis Hamilton ou Fernando Alonso en F1.

«Dans 10 ans, je ne serai plus là»

« Dans 10 ans, l’essence aura probablement disparu. Mais notre sport devient déjà plus vert et plus durable. Ce qui est sûr, c’est que je ne serai plus là ! Il est important pour la F1 de rester pertinente par rapport à la société. Nous voyons des freins par rapport au tout électrique en sport automobile à cause de l’autonomie notamment » a ainsi fait savoir le pilote de Red Bull. Et pour son avenir, Max Verstappen voit les choses en grand. Le Néerlandais entend se lancer dans un gros projet une fois qu’il aura quitté la F1.

«Je veux construire quelque chose de grand»