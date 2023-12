F1 : Verstappen brise un mythe chez Red Bull !

Thomas Bourseau

Au début de la saison 2023 de Formule 1, Max Vertsappen et Sergio Pérez se partageaient les victoires en Grands Prix. De par ses succès en Arabie saoudite et en Azerbaïdjan, le Mexicain avait été appelé Street King par ses proches et Red Bull. De quoi pousser Verstappen à les mettre en tord.

Max Verstappen a été sacré champion du monde de Formule 1 pour la troisième fois consécutive. Et contrairement à son premier titre arraché au dernier tour du Grand Prix d’Abu Dhabi en 2021 face à Lewis Hamilton, le pilote néerlandais a connu une saison plutôt calme en remportant la majorité des courses.

Sergio Pérez surnommé Street King chez Red Bull

Cependant, au tout début de saison, son coéquipier chez Red Bull lui a fait de l’ombre. Une première fois lors du deuxième Grand Prix en Arabie saoudite duquel Sergio Pérez est sorti vainqueur et une autre en Azerbaïdjan. A l’approche du cinquième Grand Prix de la saison à Miami et alors que Verstappen et Pérez avaient deux victoires chacun à leur actif, « Checo » Pérez a été surnommé Street King et la victoire en Floride lui a été prédite par Red Bull et son père. De quoi donner suffisamment de motivation à Max Verstappen pour remettre les pendules à l’heure.

F1 : Il vit un calvaire avec Verstappen, Red Bull lui met un coup de pression https://t.co/BA6FP6vNzv pic.twitter.com/HAltrxWKql — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

Verstappen : «Cela ne fait que me motiver encore plus de montrer que ce n’est pas le cas»