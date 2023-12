Coup de tonnerre en F1, Verstappen donne la date de son départ

Arnaud De Kanel

Ultra dominant depuis maintenant deux saisons et tout juste sacré champion du monde pour la troisième fois de sa carrière, Max Verstappen ne se voit pas faire de vieux os en Formule 1 comme il le répète depuis plusieurs mois. Le Néerlandais estime que la discipline est en train de se perdre et affirme qu'il ne sera plus là dans 10 ans.

C'est une annonce qui devrait ravir ses plus jeunes rivaux. Sans pitié depuis deux ans, Max Verstappen écœure Charles Leclerc, Lando Norris ou encore George Russell. Mais l'hégémonie du Néerlandais devrait toucher à sa fin prochainement puisque Verstappen compte quitter le paddock pour différentes raisons.

F1 : Leclerc, Verstappen... Alpine rate un énorme crack https://t.co/pl1GWzXBoc pic.twitter.com/NeL5sprcEs — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

«Ce qui est sûr, c’est que je ne serai plus là»

Outre la lassitude qu'il peut éprouver et qu'il met souvent en avant, Max Verstappen pointe également du doigt le tournant radical que prend la Formule 1 depuis quelques années. Le pilote Red Bull assure qu'il quittera la Formule 1 d'ici 10 ans. « Dans 10 ans, l’essence aura probablement disparu. Mais notre sport devient déjà plus vert et plus durable. Ce qui est sûr, c’est que je ne serai plus là ! Il est important pour la F1 de rester pertinente par rapport à la société. Nous voyons des freins par rapport au tout électrique en sport automobile à cause de l’autonomie notamment », a lâché Verstappen dans des propos relayés par Netxgen-Auto , avant de poursuivre.

«Il faut savoir accepter les choses»