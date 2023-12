F1 : En mode «guerre», Ocon veut tout casser en 2024 !

Benjamin Labrousse

Tout comme l’intégralité de l’écurie Alpine, Esteban Ocon a connu une saison 2023 plutôt décevante. 12ème au championnat du monde à l’arrivée, le Français a notamment perdu son duel direct avec Pierre Gasly (11ème). Mais désormais déterminé à bousculer l’ordre des choses, Ocon a annoncé une grosse préparation pour 2024.

12 et 11. Avec ces classements respectifs d’Esteban Ocon et de Pierre Gasly au championnat du monde, Alpine n’a pas réussi à provoquer une véritable révolution dans le paddock. 6ème du classement des constructeurs, l’écurie française basée à Enstone espère faire mieux l’an prochain, alors que récemment, Esteban Ocon a tiré un premier bilan de sa saison.

F1 : «Pas les meilleurs amis», Gasly balance sur sa relation avec Ocon https://t.co/Q2zFrub0RF pic.twitter.com/LZeQYu5BZg — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

« La régularité n'était pas là »

Dans des propos relayés par Motorsport.com , Esteban Ocon concède que sa saison chez Alpine a été plutôt mitigée. « Il y a eu de très bonnes choses, on a saisi de très bonnes opportunités. Mais globalement, la régularité n'était pas là. Et on a eu trop d'abandons. Ça nous a coûté, je crois que ça fait neuf abandons en tout, sûrement le plus de tous les pilotes. Si l'on enlève le problème que l'on a eu avec la boîte de vitesses à Singapour et le contact avec Oscar [Piastri] à Austin, on aurait pu être dans le top 10 du championnat. C'est pourquoi c'est un peu une opportunité manquée » , affirme le Français.

« On repasse en mode guerre »