F1 : Alonso va prendre une décision radicale pour son avenir ?

Arnaud De Kanel

Fernando Alonso est incontestablement le pilote le plus expérimenté du paddock. L'Espagnol détient le record du nombre de Grands Prix disputés en carrière et il devrait même dépasser la barre des 400 courses la saison prochaine si tout se passe bien. Mais à 42 ans, la question de son avenir se pose légitimement. Alonso y a bien réfléchi.

La saison prochaine, Fernando Alonso aura l'occasion de dépasser la barre des 400 Grands Prix disputés en carrière. En milieu de saison, le double champion du monde fêtera même son 43ème anniversaire, un âge qui pose forcément la question sur son avenir. Bien décidé à continuer, Alonso changera ses plans uniquement s'il ne se sent plus capable d'être au niveau.

«Je ne pense pas que le moment arrive où je me sentirai si faible»

« J’ai dit même avant ma retraite de 2018, que le jour où j’arrêterai de courir, ce n’est pas parce que je ne me sens pas motivé pour piloter. Si je me sens plus faible à un moment donné, et je pense que cela sera perceptible, je ne serai pas satisfait de ma performance, et je serai alors le premier à lever la main et à dire : ’D’accord, c’est le moment de dire stop’. Mais je ne pense pas que le moment arrive où je me sentirai si faible, car j’ai une extrême confiance en moi et dans ma performance », a déclaré Fernando Alonso dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

«Il faudra voir ce que ça fait au corps et à l’esprit»