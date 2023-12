Révolution en F1, Alpine pousse un coup de gueule

Pierrick Levallet

Ayant changé de réglementation en 2022, la F1 va connaître une nouvelle révolution en 2026. La FIA a décidé d'apporter quelques modifications concernant la conception des moteurs. Mais récemment, il était question d'introduire de nouveaux changements dans ce règlement déjà validé. Le patron d'Alpine a alors poussé un coup de gueule pour éviter que cela ne se produise.

Après avoir introduit une nouvelle réglementation en 2022, qui a précipité la chute de Lewis Hamilton et le règne de Max Verstappen, la FIA a prévu de faire de nouveaux changements en F1 pour 2026. Cette nouvelle révolution, déjà actée, concerne notamment la conception des moteurs des monoplaces. Le carburant devra entièrement provenir de sources durables, le moteur de combustion interne (ICE) sera doté d’une moins grande puissance de sortie (400KW contre 550-600KW actuellement, soit d’environ 750 ch à 535 ch), le MGU-H sera supprimé et la puissance de l’ERS sera augmentée. Mais ces derniers, il a été question d’apporter de nouvelles modifications à ce règlement qui entrera en vigueur en 2026. Mais Bruno Famin estime que le changer maintenant ne serait pas vraiment juste pour les écuries de F1.

«Ce n'est pas acceptable»

« Je pense que nous partageons tous la même préoccupation. Nous travaillons tous - la Formule 1, la FIA, les équipes, les motoristes - pour trouver la bonne réglementation définitive pour les voitures. Je pense que nous pouvons encore travailler sur la gestion de l'énergie dans les mois à venir. Il n'y a pas d'urgence » a d’abord expliqué le directeur intérimaire d’Alpine dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Nous trouverons un moyen de produire de bonnes voitures»