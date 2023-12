F1 : Red Bull a encore battu un record retentissant

Jean de Teyssière

La saison 2023 de Formule 1 a accouché sur une domination outrageuse de la part de Red Bull. L'écurie autrichienne a remporté vingt-et-une courses sur vingt-deux, un chiffre atteint grâce aux dix-neuf victoires de Max Verstappen cette saison. Un tel ratio de victoire, c'est du jamais vu et il sera difficile de faire mieux.

Lors d'une fête à Milton Keynes organisée par Red Bull, Christian Horner, le directeur de l'écurie autrichienne était lucide sur la domination de Red Bull cette saison : « Soyons honnêtes, cette saison, je doute que cela se reproduise de mon vivant ! » Pourtant, si Red Bull veut faire mieux, c'est encore possible...

21 courses sur 22 gagnés, un ratio jamais vu

La saison 2023 de Red Bull est inscrite dans les annales du sport automobile. Depuis le premier Grand Prix, qui a eu lieu en 1950, jamais une écurie n'avait autant dominé son sport. Engagé sur vingt-deux Grands Prix cette saison, Red Bull en a remporté vingt-et-un. Seul Singapour manque à l'appel, mais Red Bull peut se targuer d'avoir un ratio de 95,45% de victoires en une saison. Pour faire mieux, il faut donc réaliser un sans-faute, mais vu la récente déclaration de Christian Horner, cela semble compliqué.

La saison historique de Mercedes déjà dépassée

Sept ans plus tard, le record de Mercedes, déjà impressionnant est tombé. En 2016, l'écurie allemande avait réussi une saison exceptionnelle en remportant dix-neuf courses sur vingt-et-une. L'année du sacre de Nico Rosberg, Mercedes avait donc réussi à remporter 90,48% de ses courses.

Une seule courses non-remportée, fait rare dans l'histoire

Le ration de victoire augmente évidemment à mesure que le nombre de courses évolue. Dans l'histoire de la Formule 1, Red Bull a rejoint trois autres écuries qui ont échoué d'une course à tout remporter. En 1950, année de la première édition des championnats du monde de Formule 1, Alfa Romeo avait remporté six des sept courses au programme. Deux ans plus tard, Ferrari sort vainqueur lors de sept Grands Prix sur huit, puis McLaren gagne quinze courses sur seize en 1988. La performance de Red Bull est donc à souligner.