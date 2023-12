F1 : Le patron de Mercedes fait une annonce sur son avenir, Hamilton soulagé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir survolé la Formule entre 2014 et 2020, Mercedes doit désormais subir la domination de Red Bull. Depuis deux saisons, l'écurie de la marque allemande n'est plus en course pour le titre et enchaîne les prestations décevantes. Néanmoins, Toto Wolff, très proche de Lewis Hamilton, assure qu'il n'a aucune intention de partir.

Mercedes vient donc de terminer une nouvelle saison sans titre après avoir pourtant dominé la Formule 1 entre 2014 et 2020. Le virage pris en 2022 a été très mal négocié, à l'inverse de Red Bull qui survole désormais la compétition. En deux saisons, seul George Russell a amené une victoire à Mercedes ce qui est loin d'être suffisant. Mais Toto Wolff refuse d'accabler qui que ce soit.

Wolff s'inscrit sur le long terme

« Nous blâmons le problème et non la personne. Nous sommes un environnement sûr, personne n’a été licencié pour cause de non-performance. Nous trouvons toujours des solutions. Si un département de l’équipe n’est pas performant, c’est ma faute. C’est que je n’ai pas fourni le bon cadre ou que je n’ai pas embauché des bonnes personnes. Cela n’a pas de sens de blâmer quelqu’un qui ne performe pas assez bien, car tout le monde fait de son mieux. C’est l’état d’esprit que nous avons dans l’organisation. C’est pourquoi nous nous en sommes tenus à cette "no-blame culture", et j’en suis très fier », assure le patron de Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com .

«Je peux apporter ma contribution»