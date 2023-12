F1 : Verstappen marque l’histoire, Red Bull jubile

Pierrick Levallet

Écurie dominante cette saison, Red Bull semblait tout simplement imbattable. L'écurie autrichienne a remporté 21 des 22 Grand Prix de l'année et a même décroché un nouveau record grâce à Max Verstappen. Christian Horner n'a alors pas caché sa joie au moment de se remémorer ce moment fort qui a permis à Red Bull d'entrer un peu plus dans l'histoire de la F1.

Cette saison, Red Bull a totalement dominé la F1. Max Verstappen, du haut de ses 19 victoires, a été sacré champion du monde pour la troisième fois de sa carrière. Sergio Pérez, de son côté, a également apporté des points précieux à l’écurie autrichienne avec ses deux succès. Au total, Red Bull a remporté 21 des 22 courses de l’année. Seul un Grand Prix, celui de Singapour remporté par Carlos Sainz Jr, a échappé à l’équipe de Max Verstappen.

F1 : Ferrari annonce du lourd, Verstappen peut s’inquiéter https://t.co/bbkcEDZ3I7 pic.twitter.com/sekJqsgTMD — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

Verstappen fait décrocher un nouveau record à Red Bull

Le Néerlandais a d’ailleurs grandement aidé son écurie à décrocher un nouveau record en F1. Max Verstappen s’est imposé en Hongrie et a signé la 12e victoire consécutive de Red Bull en 2023. Grâce à cela, l’équipe du pilote de 26 ans a surpassé McLaren, qui détenait le record du nombre de victoires consécutives sur une saison depuis 1988. Christian Horner n’a d’ailleurs pas caché sa joie au moment de se remémorer ce moment fort de l’année.

«Cela reste un exploit jamais réalisé en F1»