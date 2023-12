F1 : Mercedes s'est trompé, l'aveu qui ne va pas plaire à Hamilton

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais deux saisons de suite que Mercedes n'est plus en course pour le titre en Formule 1, après avoir pourtant survolé la discipline entre 2014 et 2020. Patron de l'écurie, Toto Wolff reconnaît qu'ils se sont trompés lors du tournant majeur de 2022. Une déclaration qui ne devrait pas rassurer Lewis Hamilton qui court toujours après son huit titre de champion du monde.

Entre 2014 et 2020, la domination de Mercedes sur la Formule 1 était totale. C'est à partir de 2021 que Red Bull a fait son retard permettant à Max Verstappen d'arracher son premier titre mondial. Une saison durant laquelle les écuries se préparaient également à une révolution avec un large changement dans la réglementation. Un virage que Red Bull a parfaitement négocié à l'inverse de Mercedes qui sort de deux saisons frustrantes avec à la clé une seule victoire, celle de George Russell au Brésil en 2022. Lewis Hamilton, qui n'avait jamais terminé une saison sans gagner, vient d'en boucler deux de suite sans être en mesure de débloquer son compteur resté bloqué à 103 succès depuis 2021. Par conséquent, Toto Wolff est obligé de reconnaître les erreurs de Mercedes.

«Notre plus grosse erreur de ces dernières années»

« La saison 2021 a été encore plus éprouvante. À l’époque, nous avions un duel extrêmement intense avec Red Bull. Cette année, nous avons eu différents défis. Au cours de la deuxième année qui a suivi la grande révolution des règles, nous n’avons toujours pas réussi à construire une voiture qui soit toujours performante. Heureusement, nous savons qu’en fin de compte, c’est la physique et non le mysticisme qu’il nous faut comprendre. Nous devons utiliser les esprits intelligents dont nous disposons et notre infrastructure pour garantir que nous serons capables de gagner à nouveau à long terme. Notre plus grosse erreur de ces dernières années ? Certainement. Nous avons adopté une mauvaise approche lors de la construction de la voiture pour la saison 2022 et avons tablé sur une F1 qui doit rouler beaucoup trop bas pour générer ses appuis », assure le patron de l'écurie de la marque allemande dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant de poursuivre.

«Le résultat final mérite une note de 3 sur 10»