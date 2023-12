F1 : Il met la pression sur Ferrari !

Pierrick Levallet

Troisième au classement constructeur cette saison, Ferrari n'aura pas réussi à faire mieux que Mercedes. Lewis Hamilton et George Russell ont permis à l'écurie allemande de monter sur la deuxième marche du podium derrière Red Bull. Carlos Sainz Jr estime néanmoins que la Scuderia aurait pu obtenir un meilleur résultat avec plus de régularité.

Au cours d’une saison très nettement dominée par Red Bull et Max Verstappen, Mercedes et Ferrari se sont battus pour la deuxième place au classement constructeur. C’est finalement l’écurie allemande de Lewis Hamilton et George Russell qui a remporté cette bataille. La Scuderia , elle, a terminé en troisième position devant McLaren. Carlos Sainz Jr estime néanmoins qu’un meilleur résultat aurait pu être possible si l’équipe italienne avait montré plus de régularité.

F1 : Ferrari annonce du lourd, Verstappen peut s’inquiéter https://t.co/bbkcEDZ3I7 pic.twitter.com/sekJqsgTMD — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

«Mercedes a été un peu plus constant que nous»

« Je pense que c’est juste [de terminer derrière Mercedes]. Je pense que nous avons eu des moments où nous étions plus rapides, mais Mercedes a aussi eu ses moments où ils étaient plus rapides. Dans l’ensemble, il s’agissait peut-être un peu de la fiabilité ici et là. Je pense que nous avions une voiture un peu plus rapide, mais ils ont été un peu plus constants que nous » a confié le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par F1Only.fr .

Carlos Sainz Jr espère «avoir un package un peu plus compétitif»