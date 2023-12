F1 : Le boss de Mercedes prend une décision, Hamilton jubile

Pierrick Levallet

Encore une fois dominé par Red Bull cette saison, Mercedes a terminé l'année sans le moindre titre. Toto Wolff n'a néanmoins jamais envisagé de démissionner de son poste à la tête de l'écurie allemande. Cela a d'ailleurs été très bien reçu par Lewis Hamilton, qui porte le patron de Mercedes en haute estime.

Après avoir dominé la F1 entre 2014 et 2020, Mercedes a bouclé une nouvelle saison sans le moindre titre en 2023. Max Verstappen a été sacré champion du monde, et Red Bull a raflé le titre au championnat constructeur. « Est-ce que j’ai songé à démissionner ? Non. Parce que je pense toujours que je peux contribuer à l’équipe dans mon domaine d’expertise. Et c’est ce qui permet de tenir le tout ensemble, même si je suis parfois très émotif » a malgré tout fait savoir Toto Wolff récemment. Sa décision a d’ailleurs été très bien reçue par Lewis Hamilton.

«Comme moi, il s’est posé la question»

« I l n’a pas perdu une once de sa compétitivité. Il est extrêmement compétitif. Vous le voyez à la télévision lorsqu’il est assis à son petit bureau dans le garage, il vit tout très intensément. Et il y a tout ce que vous ne voyez pas. La question d’un retrait aurait pu se poser pour lui, surtout quand vous essayez de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie de famille. Comme moi, il s’est posé la question mais, comme moi, il fait un très bon travail en F1 et n’a pas envie d’arrêter. Il continue simplement de pousser tout le monde » a confié le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«J’ai été vraiment fier de voir les progrès que Toto»