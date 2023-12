F1 : Signature retentissante chez Ferrari, c’est validé

Arnaud De Kanel

Ferrari aurait bouclé la signature de Charles Leclerc. D'après les informations de La Gazzetta dello Sport, le Monégasque aurait prolongé son contrat jusqu'en 2029. Une signature d'envergure pour La Scuderia et qui fait déjà l'unanimité dans le paddock. Mercedes et Red Bull se sont d'ailleurs empressé de réagir à cette hypothétique signature.

Charles Leclerc devrait poursuivre son aventure chez Ferrari ! D'après les informations de La Gazzetta dello Sport , le Monégasque aurait prolongé son contrat jusqu'en 2029, soit le plus long contrat parmi les pilotes engagés sur la grille. Il devrait même doubler son salaire et percevoir 50M€ par an. Une signature pour le moins retentissante et qui fait déjà l'unanimité dans le paddock avant même son officialisation.

Mercedes et Red Bull se réjouissent de la future signature de Leclerc

A commencer par Toto Wolff, persuadé que la rumeur dit vrai. « Je ne sais rien du contrat mais c’est un gars formidable. Pourquoi Ferrari ne le signerait-il pas ? », a déclaré le directeur de Mercedes. Chez Red Bull, Christian Horner estime également que Ferrari aurait tout intérêt à conserver Leclerc et donc de lui offrir un tel contrat. « Ferrari serait folle de ne pas garder Leclerc. C’est totalement naturel. C’est un excellent pilote. Je suis sûr qu’ils voudront le garder le plus longtemps possible. Ils seraient idiots de ne pas le faire », confiait le Britannique. Cesare Fioro, ancien directeur de Ferrari, s'est également prononcé sur le sujet.

«Je pense que c’est une bonne décision»