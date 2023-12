F1 : Surprise, Red Bull veut imiter Mercedes

Jean de Teyssière

La saison 2023 de Formule 1 est terminée et les écuries s'attachent désormais à mettre sur pied une monoplace compétitive pour 2024. Red Bull semble encore avoir de l'avance sur ses concurrents, mais s'attache à ne pas se reposer sur ses lauriers et travaille d'arrache-pied. Cet état d'esprit était celui de Niki Lauda, ancien dirigeant de Mercedes décédé en 2019. Et Christian Horner, le directeur de Red Bull, s'en inspire.

Avant de faire partie de l'organigramme de Mercedes, Niki Lauda était un pilote de Formule 1 dans les années 70-80. Le pilote allemand avait décroché trois titres de champion du monde, et sa carrière a été marquée par sa monoplace, qui avait pris feu en 1976. Coincé dans sa voiture, il s'en était sorti miraculeusement, mais avait gardé les stigmates de cet accident à vie. Proche de Lewis Hamilton, sa mort laisse toujours un grand vide au sein de Mercedes.

Horner fait le point sur la monoplace 2024

Christian Horner a été interrogé sur l'avancée de la prochaine monoplace de Red Bull. Ses propos sont relayés par nextgen-auto.com : « Avec les restrictions que nous avons eues en soufflerie, nous avons choisi de les utiliser sur la RB20, la voiture de l’année prochaine, plutôt que de poursuivre le développement de la RB19. Cela ne veut pas dire que nous n’avons rien appris et rien appliqué pour l’année prochaine, mais nous avons réussi à être constants sur toute une série de circuits. »

«Niki était un homme très sage et il avait tout à fait raison»