F1 : Bluffé par Red Bull, Alonso lance un appel du pied étonnant

À 42 ans, Fernando Alonso arpente toujours les circuits du monde entier. Le double champion du monde espagnol est aujourd'hui chez Aston Martin et s'apprête à disputer sa 21ème saison de sa carrière. Alonso aurait pu avoir une carrière totalement différente s'il avait signé chez Red Bull en 2014. Mais l'Espagnol est admiratif d'Adrian Newey, l'ingénieur de Red Bull, et il aimerait un jour travailler avec lui.

Red Bull peut compter sur un ingénieur de renom depuis 2005 : Adrian Newey. Le Britannique peut se targuer d'avoir vu ses monoplaces passer plus de 200 fois la ligne d'arrivée en première position. Grâce à lui, pilotes et écuries ont réussi à décrocher 25 titres. Son talent est reconnu chez les adversaires de Red Bull et Fernando Alonso a d'ailleurs lâché d'étonnantes confidences.

«Nous avons été très proches de travailler ensemble à plusieurs reprises»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Fernando Alonso a été dithyrambique concernant le talent d'Adrian Newey, l'ingénieur de Red Bull depuis 2005 : « Il est responsable du fait que 19 pilotes sur deux décennies n’ont pas gagné de championnat ! Nous avons été très proches de travailler ensemble à plusieurs reprises et nous en avons parlé. Je me souviens que lorsqu’il a publié un livre il y a quelques années en Espagne, j’ai eu le privilège d’en faire la préface. Pour moi, c’est une personne incroyable et j’ai eu la chance de travailler dans le même environnement que lui, même si nous n’avons jamais travaillé ensemble. »

«J’espère qu’un jour je pourrai travailler avec lui»