F1 : Alonso fait une grande annonce

Fernando Alonso va débuter sa 21ème saison en tant que pilote de Formule 1 en 2024. L'Espagnol a très bien débuté la saison 2023 en réussissant sept podiums en huit Grands Prix avant de revenir dans le rang. Le double champion du monde de Formule 1 s'est en tout cas amusé en 2023, qu'il considère comme l'une de ses meilleures années. La retraite attendra.

Lorsque Fernando Alonso prend la parole, la crainte d'une annonce de sa retraite est toujours à prévoir. Mais finalement, l'Espagnol semble plus épanoui que jamais et ne compte absolument pas prendre sa retraite. Surtout vu l'année qu'il vient de passer, qu'il estime être l'une des plus agréables de sa carrière.

«J’ai l’impression de prendre du plaisir peut-être plus que jamais»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Fernando Alonso est revenu sur son état d'esprit : « J’ai l’impression de prendre du plaisir peut-être plus que jamais et je participe aux courses avec un esprit différent. Cela dépend en grande partie de l’équipe. Elle est très jeune, très enthousiaste et il y a beaucoup de bonne énergie dans le garage et à Silverstone. Le nouveau campus apporte beaucoup de motivation – c’est une véritable déclaration de l’ambition de l’équipe. De plus, grâce à mon expérience, je sais ce qui est important et ce qui l’est moins, et je sais où dépenser mon énergie et où la conserver. C’est important de pouvoir se concentrer sur la performance le dimanche mais aussi de s’assurer qu’il y ait un bon esprit d’équipe et un bon moral dans le garage. J’apprécie chaque partie du travail. »

«C’est ce qui rend des années comme 2023 encore plus importantes»