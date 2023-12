F1 : Alpine annonce un départ !

Arnaud De Kanel

La révolution se poursuit chez Alpine ! Après une saison 2023 très agitée et surtout décevante sur le plan sportif, l'écurie tricolore vient d'annoncer un nouveau départ. Arrivé il y a trois ans, Davide Brivio, directeur des projets compétition, a décidé d'explorer de nouveaux horizons. Bruno Famin a tenu à le remercier.

L'année 2023 a été très mouvementée chez Alpine. Laurent Rossi et Otmar Szafnauer ont notamment été licenciés par Luca De Meo tandis que d'autres départements ont également été rebâtis en profondeur. Et la semaine dernière, c'est Davide Brivio, le directeur des projets compétition, qui a annoncé son départ d'Alpine d'un commun accord avec l'écurie.

«Nous lui adressons nos meilleurs vœux»

« Nous tenons avant tout à remercier Davide pour son travail acharné et son engagement au cours des trois dernières saisons. Son expérience des sports mécaniques a été extrêmement précieuse, notamment dans le développement et la progression de l’Alpine Academy. Le souhait de Davide est de quitter Alpine pour explorer de nouvelles opportunités et nous l’avons accepté en choisissant de nous séparer mutuellement. Nous lui adressons nos meilleurs vœux pour le prochain chapitre d’une carrière déjà impressionnante en sports mécaniques », a commenté Bruno Famin, le directeur d'Alpine. Davide Brivio y est également allé de son message de remerciement.

«Je tiens à remercier Alpine pour l’opportunité de découvrir la Formule 1»