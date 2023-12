F1 : Zidane se lâche sur Alpine

Arnaud De Kanel

Ambassadeur d'Alpine depuis le début de la saison, Zinédine Zidane a enfin fait une apparition avec les pilotes tricolores Esteban Ocon et Pierre Gasly. L'ancien numéro 10 à reçu ses compatriotes à Madrid et ils ont participé à plusieurs activités ensemble. Une fois cette belle journée terminée, Zidane a fait part de sa joie.

C'est l'une des collaborations les plus inattendues des dernières années. Retraité des terrains et en attente qu'un banc de touche se libère, Zinédine Zidane rejoignait Alpine en début de saison dans le rôle d'ambassadeur. A l'occasion d'une journée « d’immersion et de réflexion sur la saison 2023 », il a rencontré Esteban Ocon et Pierre Gasly mais également des jeunes pilotes Alpine et les deux vainqueurs du CEMA 2023 pour son plus grand plaisir.

F1 : Aston Martin imite le PSG, Fernando Alonso va adorer https://t.co/Nbl3DkLWBd pic.twitter.com/LRE7937Lca — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

«Une façon de célébrer ma première année avec Alpine»

« C’était vraiment un immense plaisir d’accueillir la famille Alpine à Madrid. C’est également une façon de célébrer ma première année avec Alpine. Ce rôle d’ambassadeur pour soutenir les programmes d’égalité des chances me tient à cœur parce que c’est mon propre parcours. Je suis heureux de pouvoir transmettre certaines expériences liées à ma vie sportive, mais aussi personnelle, à travers les programmes Rac(H)er et CEMA », a déclaré Zinédine Zidane dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

«J’ai surtout hâte de les voir un jour réussir à vivre leur rêve»