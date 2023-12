F1 : L'annonce inattendue de Verstappen sur ses records

Jean de Teyssière

Max Verstappen a beau être triple champion du monde et déjà détenteur de plusieurs records, il ne fait pas la course aux records. Le but pour Max Verstappen est uniquement de participer à des Grands Prix et gagner le plus possible. Mais le Néerlandais est lucide car il sait que plus il gagne, plus il sera susceptible de battre des records.

La saison 2023 de Max Verstappen a été plus que réussie. Le pilote néerlandais a battu de nombreux records, comme celui du plus grand nombre de courses remportées en une seule saison (19). Et tant d'autres. Mais il l'a avoué, il ne cherche pas à battre les records.

«Je ne me soucie pas des records»

Max Verstappen a évoqué ses records et dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Bien sûr, je sais où se situent la plupart des pilotes et quels sont leurs records, mais je ne m’occupe pas trop des records. Les records sont également liés à la chance et au fait d’avoir une bonne voiture. Si j’ai une bonne voiture pendant sept ou huit ans, je sais qu’en toute logique, je battrai un certain nombre de records. Mais en fin de compte, je ne me soucie pas des records . »

