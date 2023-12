F1 : Leclerc révèle un problème chez Ferrari

Benjamin Labrousse

Après une saison plus que décevante chez Ferrari, Charles Leclerc commence tout juste à tirer ses premières conclusions. S’il n’a pas réussi à obtenir la moindre victoire en 2023, le pilote monégasque s’est distingué en qualifications. Grand point fort de Leclerc depuis le début de sa carrière, les séances de qualifications ne sont pas suffisantes comme ce dernier l’a récemment affirmé.

Comment résumer la saison 2023 de Charles Leclerc ? Si en 2022, le Monégasque de chez Ferrari semblait par moment capable de rivaliser avec Max Verstappen, Leclerc aura connu un début de saison catastrophique cette année. Après plusieurs abandons à son actif, le pilote de la Scuderia s’est toutefois bien rattrapé en seconde partie de saison, avec notamment plusieurs pole positions à son actif.

« Le dimanche sera beaucoup plus difficile pour nous »

Parti à cinq reprises depuis la première place sur la grille, Charles Leclerc n’aura jamais réussi à concrétiser ses bonnes performances en qualifications par une victoire finale. Dans des propos relayés par F1Only , le Monégasque a d’ailleurs indiqué que les séances de qualifications du samedi ne suffisaient plus chez Ferrari : « Bien sûr qu’une pole ça fait du bien, cinq aussi, mais j’en ai déjà 23. Et bien sûr, tout cela est assombri par le fait que je sais dès le samedi que le dimanche sera beaucoup plus difficile pour nous » .

« Les pole positions ne sont plus un véritable moment fort »