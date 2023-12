F1 : Alpine change tout pour Ocon et Gasly

Jean de Teyssière

L'année 2023 d'Alpine n'a pas été flamboyante. L'arrivée de Pierre Gasly n'a pas permis à l'écurie française de connaître un souffle nouveau. Alpine s'est classée sixième, soit deux places de moins que l'année dernière. Conséquence : la monoplace 2024 dans laquelle Gasly et Esbeban Ocon prendront place fera peau neuve, puisque l'écurie a décidé de tout changer.

En 2023, Pierre Gasly et Esteban Ocon sont tous les deux montés sur la troisième marche du podium. Monaco pour Ocon et les Pays-Bas pour Gasly seront les seuls faits d'armes du duo français. Beaucoup trop insuffisant pour Alpine qui a pris une décision radicale.

«Il y avait beaucoup de performances à obtenir»

Matt Harman, le directeur technique d'Alpine explique que la monoplace version 2023 était arrivée au bout de ce qu'elle pouvait faire : « Au fur et à mesure que nous atteignons ce plafond sur la voiture 2023, et que nous nous rapprochons des types d’appui aérodynamique que nous voyons maintenant, cela devient de plus en plus délicat de trouver de la performance ; et vous devez entrer de plus en plus dans les détails. Nous n’avons donc pas fait aussi bien que pour l’A522. Nous avons eu une excellente année en 2022, à chaque fois que nous avons touché au développement de la voiture, nous avons rajouté de l’appui aérodynamique, et nous avons également enlevé beaucoup de poids à la voiture. Il y avait donc beaucoup de performances à obtenir. »

«La voiture sera entièrement nouvelle, de l’avant à l’arrière»