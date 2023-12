F1 : Un crack quitte Alpine, il déballe tout

Pierrick Levallet

Ayant disputé sa première saison en F1 avec McLaren, Oscar Piastri aurait pu débuter avec une autre écurie. L'Australien était pilote de réserve chez Alpine. Toutefois, son aventure avec l'écurie française s'est terminée après un imbroglio contractuel. Otmar Szafnauer, ancien patron d'Alpine, s'est d'ailleurs livré sur le sujet.

Pour sa première saison en F1, Oscar Piastri a évolué sous les couleurs de McLaren. Le pilote de 22 ans a d’ailleurs terminé dans le top 10 du classement général puisqu’il a fini la saison à la neuvième place. Mais l’Australien aurait pu faire ses premiers pas en F1 au volant d’une autre voiture. Avant de signer chez McLaren, Oscar Piastri était pilote de réserve chez Alpine. Mais un véritable imbroglio contractuel lui a finalement permis de s’engager avec McLaren.

F1 : Alpine annonce un départ ! https://t.co/8izn4SQUgv pic.twitter.com/SD6lVWSiNn — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

Piastri lâche Alpine et débarque chez McLaren

Après l’annonce du départ de Fernando Alonso pour Aston Martin, Alpine avait officialisé la titularisation d’Oscar Piastri pour 2023 aux côtés d’Esteban Ocon. Mais le pilote de 22 ans a réagi quelques heures plus tard, indiquant qu’il n’avait signé aucun contrat avec l’écurie française. L’affaire est alors portée devant le Contract Recognition Board (CRB), organe de la FIA. Et Oscar Piastri a fini par avoir gain de cause. Otmar Szafnauer s’est d’ailleurs livré sur le sujet.

«La décision a été prise de ne pas poursuivre le combat»