F1 : Alonso envoie un message à Red Bull

Jean de Teyssière

Aston Martin et Fernando Alonso ont connu un départ tonitruant en 2023. Sur les huit premiers Grands Prix, l'écurie anglaise est montée six fois sur le podium et s'est présentée comme la deuxième meilleure écurie derrière Red Bull. Mais après le premier tiers de la saison, le souffle est retombé et Fernando Alonso est frustré de n'avoir jamais pu monter sur la plus haute marche du podium.

La surprise des championnats du monde 2023 de Formule 1 s'appelait Aston Martin. Avec son pilote de 42 ans, doyen du paddock, l'écurie anglaise est parvenue au total à monter huit fois sur le podium, à chaque fois avec Fernando Alonso. Mais il leur manquera une victoire, eux qui en avaient la possibilité en début de saison.

«Nous aurions mérité une victoire plus que quiconque cette année»

Dans des propos rapportés par motorsport.com , Fernando Alonso est revenu sur l'absence de victoire d'Aston Martin la saison dernière : « Je pense que [la victoire] était possible, ce n'est probablement pas passé loin à Monaco. Peut-être qu'une décision sur les pneus ou quelque chose comme ça aurait fait la différence. Peut-être à Zandvoort, si nous avions été dans une position différente au moment du restart. Nous avons eu des opportunités ici et là. Et je crois que nous l'aurions mérité plus que quiconque cette année. »

«Nous n'étions peut-être pas préparés à lutter contre Mercedes et Ferrari»