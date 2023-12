F1 : Il veut imiter des légendes, catastrophe pour Verstappen ?

Pierrick Levallet

En 2024, Max Verstappen pourrait bien être sacré champion du monde pour la quatrième fois de sa carrière. Le Néerlandais semble imbattable. Mais un pilote pourrait être en mesure de le détrôner : Sergio Pérez. Le Mexicain a l'air d'être le mieux armé pour détrôner son coéquipier chez Red Bull. Il imiterait ainsi certains des plus grands noms de la F1.

Déjà triple champion du monde, Max Verstappen pourrait bien rafler une quatrième couronne dès 2024. Le Néerlandais, qui a remporté 19 des 22 Grands Prix en 2023, semble presque imbattable sur la grille. Il y a néanmoins un pilote qui pourrait mettre fin au règne au champion de Red Bull : son coéquipier Sergio Pérez. Irrégulier cette saison, le Mexicain a malgré tout raflé deux Grands Prix, en Arabie Saoudite et en Azerbaïdjan. Disposant sensiblement de la même monoplace que Max Verstappen, Sergio Pérez - qui rêve d'un titre de champion du monde - a l’air d’être le mieux armé pour le battre. Il pourrait d’ailleurs s’inspirer de certaines légendes pour y parvenir.

Avant Verstappen, Rosberg a détrôné Hamilton

En effet, ce ne serait pas la première fois qu’un pilote d’une écurie battrait son coéquipier. Lewis Hamilton l’a appris à ses dépends. Après avoir été sacré champion pour la troisième fois de sa carrière en 2015, le Britannique était annoncé comme le favori pour 2016. Mais Nico Rosberg a battu les pronostics. Après s’être incliné à deux reprises face à son coéquipier de chez Mercedes, l’Allemand a pris sa revanche. Au terme d’une grande rivalité, Nico Rosberg a fini par rafler son seul et unique titre de champion du monde en 2016. Il a d’ailleurs pris sa retraite dans la foulée.

La rivalité Vettel-Webber a déjà agité Red Bull

Sebastian Vettel a également eu droit à sa petite rivalité chez Red Bull. Le pilote allemand a très régulièrement vu son coéquipier Mark Webber essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. La situation a d’ailleurs commencé à dégénérer à partir de 2010. Mais malgré les multiples tentatives de Mark Webber, Sebastian Vettel se sera toujours imposé. Entre 2010 et 2013, Baby Schumi a été sacré champion du monde quatre fois. Mark Webber, lui, a quitté la F1 après le dernier titre de son coéquipier chez Red Bull pour se consacrer à l’Endurance jusqu’en 2016.

Bataille légendaire entre Senna et Prost chez McLaren

Enfin, d’autres grands noms de la F1 ont battu leur propre coéquipier pour obtenir le graal. En 1988, Ayrton Senna et Alain Prost étaient au coude-à-coude chez McLaren. Après une bataille presque épique, qui s’est jouée au Grand Prix du Japon, le Brésilien a pris le meilleur sur le Français et a été sacré champion du monde. Un an plus tôt, c’est Nelson Piquet qui battait le deuxième pilote de son écurie. Déjà double champion du monde, le Brésilien voyait Nigel Mansell se montrer tenace chez Williams. Mais cela n’aura pas suffit au Britannique pour empêcher Nelson Piquet de récupérer sa troisième et dernière couronne. Sergio Pérez pourrait connaître le même destin en 2024. Max Verstappen est prévenu.