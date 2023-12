F1 : Il dénonce une erreur de Ferrari avec Schumacher

Jean de Teyssière

Fils de Michael Schumacher, la légende de la Formule 1, Mick ne parvient pour le moment pas à se faire un nom. Le pilote allemand avait rejoint l'écurie Haas en 2021 et n'a disputé que deux saisons, puisqu'il n'a pas été conservé par l'écurie américaine. Une erreur selon l'ancien PDG de la F1, Bernie Ecclestone, qui estime également que Mick Schumacher n'aurait jamais dû rejoindre l'académie de Ferrari.

La carrière de Mick Schumacher ne décolle pas. Après deux saisons en Formule 1, le fils du septuple champion du monde allemand va s'essayer à l'endurance, avant d'espérer pouvoir revenir dans le monde de la F1. Pourtant, il semble avoir le niveau, lui qui a été champion du monde de Formule 3 et 2. Mais la marche était semble-t-il trop haute pour lui pour l'instant.

«Chez Red Bull, il aurait été mieux compris»

Pour Bernie Ecclestone, ancien PDG de la F1, Mick Schumacher a fait une erreur en allant dans l'académie de Ferrari. Pour lui, il aurait dû faire un autre choix, comme il l'explique dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Chez Red Bull, par exemple, il aurait été mieux compris. Ils l’auraient aidé et conduit vers le haut. Pour moi, avoir écarté Mick de la grille est un grand gâchis. Il a gagné la F3 et la F2, il a juste été mal entouré et peu soutenu. »

«Maintenant seules ses performances vont compter»