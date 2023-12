F1 : Red Bull veut éviter un départ retentissant

Jean de Teyssière

Red Bull a été l'écurie la plus dominante cette saison, en remportant 21 courses sur 22 Grands Prix disputés. Preuve qu'au sein de l'écurie autrichienne, tout fonctionne bien. Max Verstappen a été l'un des grands artisans de cette réussite, en passant la ligne d'arrivée en premier à 19 reprises. Le triple champion du monde de Formule 1 est bien aidé par les conseils avisés d'Helmut Marko, qui doit d'ailleurs discuter de son avenir chez Red Bull cette semaine.

Red Bull pourrait-il se séparer de l'un de ses piliers ? Helmut Marko est présent au sein de l'écurie autrichienne depuis sa création en 2005 et son contrat expire en 2024. Si des discussions devraient rapidement avoir lieu, l'Autrichien a été en conflit avec Christian Horner. S'ajoute à ce contexte le récent décès de Dietrich Mateshitz, co-fondateur de Red Bull et grand ami de Marko.

Des discussions inédites pour Marko

Dietrich Mateshitz, co-fondateur de Red Bull, était proche d'Helmut Marko et est décédé en 2022. Le dirigeant autrichien a rendu hommage a son ancien patron et explique les conséquences de son décès sur les discussions de sa prolongation de contrat, dans des propos relayés par nextgen-auto.com : « Il s’agit désormais d’un groupe élargi de personnes, comprenant Mark Mateschitz, les Thaïlandais et Oliver Mintzlaff. La façon dont nous pouvions décider des choses avec Dietrich Mateschitz était unique. Après cette saison de domination, qui a mis tout le monde dans l’ombre, j’étais incroyablement désolé qu’il ne puisse pas la vivre. »

F1 : Après Verstappen, Schumacher ferme la porte à ce départ https://t.co/zzmFAue2xc pic.twitter.com/yuzlY7ygOY — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

«Il y aura des discussions cette semaine»