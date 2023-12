F1 : Red Bull se lâche sur Verstappen

Arnaud De Kanel

Max Verstappen a réalisé la saison de tous les records en 2023 avec Red Bull. Champion du monde pour la troisième fois de sa carrière et troisième plus grand vainqueur de l'histoire derrière Michael Schumacher et Lewis Hamilton, le Néerlandais n'a pourtant pas changé selon Christian Horner, le directeur de Red Bull.

Plus dominateur qu'il ne l'a jamais été, Max Verstappen n'a laissé aucune chance à ses rivaux en 2023. Le pilote a su profiter des performances exceptionnelles de sa Red Bull pour remporter aisément un troisième titre consécutif ainsi que 19 des 22 Grands Prix disputés durant la saison. Certains auraient pu prendre la grosse tête après une telle performance mais pas Verstappen si l'on en croit les propos de Christian Horner.

«C’est toujours le même gars»

« Ce qui est bien, c’est qu’il n’a pas vraiment changé depuis qu’il nous a rejoint à l’âge de 18 ans. Bien sûr, il a mûri et il est un jeune homme maintenant, mais cet enthousiasme, cette détermination, ce courage, ce contrôle phénoménal de la voiture et ces capacités naturelles – rien de tout cela n’a changé. Rien de la renommée ou de la richesse ne lui est monté à la tête. C’est toujours le même gars. Il est toujours très populaire dans le garage. Il reste fidèle à ses valeurs, il dira ce qu’il pense, il n’essaie pas d’être un stéréotype. Il est qui il est. Je pense qu’il faut avoir beaucoup de respect pour cela. Il bénéficie désormais d’une expérience qu’il utilise extrêmement bien », a déclaré le directeur de l'écurie Red Bull dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il en a également profité pour parler un peu de l'avenir de Max Verstappen.

«S’il perd cette motivation pour une raison ou un autre, il ne restera pas là longtemps»