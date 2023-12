F1 : Max Verstappen pousse un coup de gueule inattendu

Jean de Teyssière

Max Verstappen déteste la vie de star et il l'assume. Le triple champion du monde de Formule 1 a participé à la nouvelle saison de Netflix sur la Formule 1 : Drive to Survive. Comme l'an passé, le Néerlandais a accepté de raconter son ressenti, chose qu'il n'avait pas voulu faire en 2021, l'année de son premier titre. Et il ne compte pas regarder cette série, tout simplement car cela ne l'intéresse pas.

Le quotidien de Max Verstappen est voué à la Formule 1 et à la performance. Pour le moment, le pilote de Red Bull y arrive bien, lui qui a décroché son troisième titre de champion du monde consécutif cette année. Le reste, il s'en moque et n'aspire pas du tout à devenir une star.

«Je ne suis pas là pour le show»

Interrogé sur la présence de Netflix dans le paddock tout comme celles du film co-produit par Lewis Hamilton dans lequel on retrouvera notamment Brad Pitt, Max Verstappen a réagi avec une réponse bien à lui, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Les caméras ? Cela ne me dérange pas. Mais je me contente de dérouler mon week-end. Je ne suis pas là pour le show, vous le savez. Et je n’ai aucune envie de pouvoir sortir avec des stars de cinéma célèbres. Je voudrais simplement garder à l’esprit que le sport lui-même passe avant tout, plutôt que le spectacle. Cela, pour moi, est très important, et cela finira aussi par décider si je reste ou non en F1 à long terme. »

«Au moins je crois qu’ils n’auront pas grand chose à dire de mon côté»