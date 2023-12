F1 : Panique chez Red Bull, une révélation est faite

Jean de Teyssière

Sergio Pérez semblait armé pour battre Max Verstappen cette saison. Lors des quatre premiers Grands Prix, le Mexicain s'est montré très à son aise, réussissant à remporter deux courses, plus un sprint. Mais sa confiance s'est peu à peu délitée suite aux performances XXL de Max Verstappen. Pour Christian Horner, la raison de cet épuisement de Pérez réside dans les performances du Néerlandais.

Vainqueur en Arabie saoudite et en Azerbaïdjan, Sergio Pérez n'a ensuite plus réussi à remporter une course, Max Verstappen les remportant toutes, sauf le Grand Prix de Singapour gagné par Carlos Sainz. Après, plus rien. Sergio Pérez a été éliminé cinq fois consécutivement en Q3 mais a quand même réussi à terminer vice-champion du monde, son meilleur classement.

«Il a commencé la saison en pleine forme»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Christian Horner, le directeur de Red Bull, explique pourquoi Sergio Pérez est devenu moins bon : « Il a commencé la saison en pleine forme. Il s’est présenté à Bahreïn et a été très compétitif. Il a gagné la course suivante en Arabie saoudite, une fois de plus avec un pilotage très solide sur un circuit urbain délicat. En Azerbaïdjan, il a remporté le Sprint et le Grand Prix. Je pense qu’à ce moment-là, il se sentait en lutte pour le titre. Et cela s’est vraiment concrétisé pour lui à Miami, où Max, pour diverses circonstances, a raté ses qualifications, commençant loin dans le top 10, alors que Checo était en pole. C’était un objectif clair pour lui. Et dans le premier quart de la course, Max a dépassé toutes ces voitures, puis Checo. »

«Un peu de doute s’est installé»