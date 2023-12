Brad Pitt débarque en F1, Verstappen réagit

Pierrick Levallet

Brad Pitt est au coeur d'un projet colossal concernant la F1. L'acteur américain sera le personnage principal du prochain film sur la discipline. L'oeuvre est notamment co-produite avec Lewis Hamilton, septuple champion du monde. Les pilotes ont d'ailleurs pu voir les premières images de cette réalisation. Et Max Verstappen ne semble pas vraiment emballé.

D’ici quelques temps, un nouveau film sur la F1 devrait voir le jour. Et il placera Brad Pitt dans le rôle principal. L’acteur américain incarnera le pilote Sonny Hayes dans cette œuvre co-produite avec Lewis Hamilton. Le tournage se voulait plutôt conséquent puisqu’il était réalisé pendant la saison de F1. Brad Pitt a d’ailleurs pu effectuer ses premières heures de roulage lors du Grand Prix de Grande-Bretagne le 9 juillet dernier. Les pilotes officiels de la F1 ont pu voir quelques images du film. Mais Max Verstappen ne semble pas vraiment emballé par le projet.

Révolution en F1, le coup de gueule de Verstappen https://t.co/CNSiW8gQTx pic.twitter.com/c8fIErJd3K — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

«Cela ne m’intéresse pas vraiment»

« Je me souviens de Brad Pitt dans Ocean’s Eleven et ainsi de suite - je me souviens de ces rôles. J’aime le cinéma et Brad Pitt est bien sûr un super acteur. Avant le Grand Prix à Austin, j’ai vu avec les autres quelques extraits du nouveau film lorsqu’ils les ont montrés lors de la réunion des pilotes avec une explication de la façon dont ils avaient tout filmé. C’est agréable à voir c’est sûr, mais cela ne m’intéresse pas vraiment. Je n’ai pas besoin de voir un film sur mon propre sport. Ce film est bien sûr une histoire inventée et tout est toujours dramatisé à outrance. Il faut aimer ça » a confié le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je suis principalement moi-même et certainement pas un acteur»