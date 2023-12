Révolution en F1, le coup de gueule de Verstappen

Jean de Teyssière

L'un des talents de la Formule 1 est d'arriver à évoluer avec son temps. En pleine période ou la question de la protection de l'environnement est au cœur de nombreux débats, la FIA a décidé de mettre en place une nouvelle réglementation pour les moteurs en 2026. Les nouveaux moteurs devront fonctionner avec un carburant 100 % durable, avec efficacité globale et un recentrage sur l'énergie électrique. Une réglementation sur laquelle Red Bull travaille déjà, contrairement à d'autres écuries, ce que Max Verstappen n'apprécie pas.

Le triple champion du monde de Formule 1, Max Verstappen profite de la trêve hivernale pour aider Red Bull à avancer sur les nouvelles réglementations qui auront lieu en 2026. Avec leur nouveau motoriste, Ford, l'écurie autrichienne va essayer de créer un moteur plus respectueux de l'environnement.

«Ce n’est pas particulièrement excitant pour le moment»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Max Verstappen est revenu sur l'avancée du nouveau moteur : « Je ne pense pas que nous soyons stupides. Mais nous découvrirons à quel point nous serons bons uniquement en 2026. Ce n’est pas particulièrement excitant pour le moment mais tout le monde progresse jour après jour. Il est certain que nous avons moins d’expérience que les autres motoristes mais il reste encore deux ans avant d’introduire notre moteur. Il n’y a pas de quoi s’alarmer. »

«Personne ne sera d’accord, ce sport est tellement politique»