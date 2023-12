F1 : Une «superstar» a quitté Alpine

Arnaud De Kanel

Alpine a connu une année mouvementée. On aurait pu prédire que cette saison 2023 allait être compliquée quand en mi-saison 2022, Fernando Alonso annonçait son départ contre toute-attente et que Oscar Piastri refusait publiquement l'offre de l'écurie française. Auteur d'une brillante première saison en F1 chez McLaren, le jeune pilote australien a tout pour devenir une superstar selon Zak Brown, le PDG de l'équipe britannique.

Oscar Piastri a marqué les esprits pour sa première saison en F1. Elu à juste titre Rookie de l'Année, le pilote australien laisse d'énormes regrets à Alpine, l'écurie qui en avait fait le successeur de Fernando Alonso sans son accord. L'ancien membre de l'Academy Alpine fait le bonheur de McLaren où il n'a pas tardé à mettre tout le monde d'accord. Zak Brown, le PDG, ne tarit pas d'éloges à son sujet.



«Il a été extrêmement rapide»

« Il a fait un travail formidable. Il a été extrêmement rapide. Les gens oublient qu’il a eu un an de congés forcés des compétitions, donc on aurait pu penser qu’il aurait un peu de rouille, mais il n’y avait pas beaucoup de rouille en lui. Son rythme n’a jamais été mis en doute mais sa maturité et la façon dont il aborde les week-ends sont très impressionnantes pour un débutant. Il a commis très peu d’erreurs », a déclaré Zak Brown dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il compare même Oscar Piastri à une superstar.

«Je pense que nous avons une superstar entre nos mains»