F1 : Verstappen veut tout arrêter, il déballe tout

Jean de Teyssière

Max Verstappen a beau marquer l'histoire de la Formule 1, il ne compte pas étirer sa domination jusqu'à ses 40 ans. Son contrat avec Red Bull se termine en 2028, et pour le moment, le triple champion du monde de Formule 1 ne compte pas prolonger son contrat. Interrogé, il a expliqué pourquoi.

Le triple champion du monde de Formule 1, Max Verstappen, est sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2028. Si Red Bull aimerait le prolonger, ce n'est pas le cas de Max Verstappen, qui ne souhaite toujours pas parapher un nouveau contrat, et ce, pour de multiples raisons.

«Je n’ai plus vraiment de journées pour moi»

Max Verstappen a exposé les raisons qui le poussent à prendre sa retraite en 2028 dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « C’est assez. J’ai toujours dit que 24 week-ends de course, c’était trop. Il n’y a pas que les courses, tout ce qui entoure les courses rend les choses difficiles. Toutes les activités de marketing, les journées dans le simulateur et les obligations personnelles de sponsoring. Je n’ai plus vraiment de journées pour moi. Oui, et j’en parle souvent avec les gens qui m’entourent. Tout cela entre en ligne de compte dans la décision de savoir combien de temps on est prêt à continuer. Bien sûr, je suis heureux d’être dans la position où je suis et de pouvoir faire ces choix pour moi-même. L’objectif a toujours été de devenir champion du monde et de gagner des courses. Tout cela a été accompli. Je l’ai déjà dit : Tout ce qui se passe après est un bonus. »

