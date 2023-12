F1 : Verstappen dévoile le secret de sa réussite

Hugo Chirossel

Si Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la troisième fois consécutive cette saison, il y a un homme derrière sa réussite : Gianpiero Lambiase. Depuis 2016, ce dernier est l’ingénieur de course du Néerlandais. Le pilote de Red Bull s’est confié sur leur relation, qu’il juge cruciale pour performer.

« Il faut pouvoir se faire une confiance aveugle et garder un œil sur l’aspect mental et émotionnel. Ce n’est pas seulement une question de voiture, c’est aussi la façon dont une personne gère son talent et ses émotions . » Il y a quelques semaines, Gianpiero Lambiase s’était livré sur sa relation avec Max Verstappen. Les deux hommes collaborent depuis 2016 chez Red Bull et le Britannique de 43 ans est un des hommes de l’ombre derrière le succès du Néerlandais.

« Vous devez comprendre ce que vous attendez l’un de l’autre »

Car même au volant de la meilleure monoplace, Max Verstappen ne pourrait pas autant performer sans Gianpiero Lambiase à ses côtés. « Je ne pense pas que ce soit un vrai secret, mais je pense qu’il faut juste s’entendre très bien. Vous devez comprendre ce que vous attendez l’un de l’autre. Je pense qu’aujourd’hui, nous avons également vraiment grandi ensemble, chacun dans son rôle », a confié Max Verstappen, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

